Особняк Арсения Морозова в центре Москвы получит новую подсветку

В столице разработали специальный проект организации освещения особняка Арсения Морозова на улице Воздвиженка, он был построен в конце XIX века в стиле эклектика, его часто называют "дом с ракушками" из-за соответствующего лепного декора на стенах круглых башен. О новой архитектурно-художественной подсветке рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Монтировать подсветку будут энергетики АО "ОЭК". В общей сложности они смонтируют около 140 осветительных приборов в теплых оттенках белого цвета, располагаться они будут в центральной и верхней частях фасада здания.

"Проект предполагает размещение необычных и небольших по размеру элементов по всему периметру дома. Кроме того, энергетики подсветят лепнину на колонах и выступающие части здания, - рассказал Петр Бирюков. - Подсветка позволит выделить контуры сооружения в темное время суток, подчеркнуть его архитектурные особенности".

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 млн. светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.