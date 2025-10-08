Под одним куполом: где увидеть звезды в Москве

С 4 по 10 октября проходит Всемирная неделя космоса. Департамент культуры города Москвы рассказывает, где можно увидеть звезды.

Московский планетарий

Московский планетарий — основное место для тех, кто хочет увидеть звездное небо в любое время года. Под его куполом можно посмотреть звездные программы и научно-популярные фильмы о строении Вселенной.

На астрономической площадке планетария расположены две обсерватории. Главный наблюдательный инструмент Московского планетария — телескоп-рефрактор — установлен в большой обсерватории. С его помощью все желающие с мая по сентябрь могут увидеть Солнце, а в сентябре в рамках акции «100 часов астрономии» — Луну и планеты. Посмотреть на звезды вне зависимости от сезона и погоды всегда можно в Большом звездном зале планетария. Современное оснащение малой обсерватории с мощным телескопом-рефлектором позволяет делать качественные фотоснимки астрономических объектов глубокого космоса даже в сложных условиях мегаполиса.

В центре Большого звездного зала стоит особый оптический прибор — «Универсариум М9», или аппарат «Планетарий». Это проектор звездного неба, благодаря которому зритель может увидеть более девяти тысяч звезд на куполе. С первых дней работы Московского планетария лекторы рассказывали об устройстве Вселенной и учили астронавигации, используя аппарат «Планетарий».

Возможность демонстрировать на куполе цифровое видео привела к преображению планетариев по всему миру. Сейчас они могут показывать звездную программу, используя прибор «Универсариум М9», который создает реалистичную картину звездного неба, а также полнокупольный фильм, где представлена визуализация сложнейших научных явлений, которые невозможно показать с помощью проектора.

Московский планетарий открылся 5 ноября 1929 года и стал первым в стране и 13-м планетарием в мире. За почти столетнюю историю в планетарии читали лекции по астрономии, в нем работал звездный театр, проводили занятия по астронавигации с будущими космонавтами.

Московский планетарий давно расширил традиционные форматы работы. Он стал многофункциональным культурным центром, в котором говорят о естественных науках, новых технологиях, современном научном кино (в планетарии один из самых больших экранов-куполов в Европе), а теперь и о современном театре. Так, 5 ноября состоится премьера первого в стране мультимедийного полнокупольного спектакля «Коперник».

68 лет назад, 4 октября 1957 года, на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, который открыл космическую эру в истории человечества. Спутник «ПС-1» массой 83,6 килограмма был запущен с космодрома Байконур. В полете он провел 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Макет первого искусственного спутника Земли, выполненный в натуральную величину, представлен в Московском планетарии в музее Урании. Он появился в фойе осенью 1957 года и был изготовлен специально для планетария в те легендарные годы освоения космического пространства.

Билеты в Московский планетарий можно приобрести на официальном сайте.

Музей космонавтики

Музей космонавтики хранит не только историю великих полетов и первых шагов человека в космосе. В августе 2024 года там открылось новое пространство — планетарий. Он объединил в себе купольный экран, посадочные места для зрителей и выставочный зал. В нем проходят новые образовательные программы для детей и школьников, лекции сотрудников и приглашенных спикеров, а также интерактивные мероприятия, посвященные космонавтике и астрономии. Главной особенностью планетария Музея космонавтики стали 3D-фильмы. Подобной технологии нет ни в одном из столичных музеев и планетариев. Полнокупольное шоу, которое включает просмотр 20-минутного фильма и наблюдение за звездным небом, могут посмотреть все посетители. Билет можно приобрести в кассе музея. Вход в планетарий расположен в первом зале музея под названием «Утро космической эры».

Музей космонавтики — один из крупнейших научно-исторических музеев мира. Его история началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса». В апреле 1981 года в стилобате монумента был открыт музей. Его коллекция насчитывает более 100 тысяч экспонатов. Здесь хранят и показывают истории главных героев космоса и экспонаты, связанные с победами страны в этой отрасли, в том числе полет знаменитых собак Белки и Стрелки, космический корабль «Восток-1», планетоход «Луноход-1», частицы лунного грунта, подлинные скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова, полноразмерный макет базового блока станции «Мир» и, конечно же, технологический дубликат первого искусственного спутника Земли. Он занимает в постоянной экспозиции одно из самых почетных мест и встречает всех посетителей музея в первом зале.

В 2009 году музей был открыт после реконструкции, за время которой его площадь была увеличена в четыре раза. На сегодняшний день современная экспозиция состоит из восьми выставочных залов.

Билеты можно купить в сервисе «Мосбилет».

Народная обсерватория в Парке Горького

Под открытым небом среди деревьев и тихих аллей можно разглядеть планеты, спутники и далекие звезды в настоящие телескопы. Одна из старейших в Москве обсерваторий — уникальная площадка для наблюдения за планетами и звездами — традиционно работает с 12 апреля до первых заморозков.

В 2012 году в народной обсерватории в Парке Горького установили раздвижной купол и два телескопа. Основной — для наблюдений в вечернее время. Он позволяет детально рассмотреть планеты Солнечной системы и различные объекты глубокого космоса, в том числе туманности, галактики и звездные скопления. С помощью этого аппарата можно проводить наблюдения за Юпитером и его галилеевыми спутниками, увидеть кольцо Сатурна, а также смотреть на Луну, Венеру, Марс и даже на обитателей дальних уголков Солнечной системы — Уран и Нептун.

Благодаря другому телескопу появилась возможность в дневное время наблюдать хромосферу Солнца и яркие факелы, а также солнечные пятна, которые считаются одним из главных показателей солнечной магнитной активности. Для безопасности наблюдений используется специальная солнечная пленка, которая блокирует 99,9 процента света.

Народная обсерватория открыта для посетителей, пока погода позволяет наблюдать небо под открытым куполом. Астрономические экскурсии проводятся для групп от четырех человек при хороших погодных условиях. Приобрести билет и узнать актуальное расписание можно по ссылке.

Хоть в зимний сезон обсерватория и не работает, но любоваться внешним обликом исторического здания можно круглый год. Найти ее просто: терракотово-белая круглая постройка встречает посетителей за аркой главного входа на аллее по правой стороне. Здание сохранило облик таким, каким его знали москвичи 70 лет назад.

Народная обсерватория в Парке Горького ведет свою историю с 1950-х годов. Ранее на ее месте располагался первый астрономический павильон, который появился на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в 1929 году. Он включал в себя комплекс построек с солнечными часами, глобусом Земли, армиллярной сферой, эстрадой и читальней. В конце 1950-х и начале 1960-х годов и в других московских парках начали массово появляться астрономические павильоны с небольшими любительскими телескопами, а позднее на их базе стали строить обсерватории уже со стационарным оборудованием.

В 2021 году завершилась комплексная реставрация обсерватории. Главной задачей мастеров стало поддержание изначального внешнего облика, исторических интерьеров и функционального назначения помещений.