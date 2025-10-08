Москвичам пообещали избавление от насекомых

Пчелы, осы, шмели и другие насекомые в столичном регионе впали в спячку.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

«В Москве уже уснули тритоны и другие земноводные. Пчелы, осы, шмели и другие насекомые также полностью перешли в состояние покоя. Вслед за ними уснули и рукокрылые — летучие мыши, ведь их основная кормовая база состоит из насекомых, которые спят», — пояснил эксперт.

Змеи тоже сейчас находятся в спячке, но в теплые осенние дни могут ненадолго выползать на кочки, чтобы погреться.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье активизировались летучие мыши. Как отмечает Baza, рукокрылые опасны для человека, поскольку переносят бешенство — смертельное инфекционное заболевание