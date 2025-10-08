Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

Осадки и заметное похолодание прогнозируются в Московском регионе с начала следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Мослента

По его словам, рассчитывать на то, что температура в Москве приблизится к 10-градусной отметке, не приходится. Дневные температуры будут в диапазоне от 5 до 8 градусов тепла, такая температура будет ниже нормы.

Специалист отметил, что на похолодание повлияет то, что Москва будет находиться в холодной части антициклонального барического образования. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 2-4 градусов.

Между тем прогнозы погоды на зиму оказались противоречивыми. По словам Вильфанда, зима 2025-2026 года окажется холоднее, чем предыдущая. При этом климатолог и академик РАН Владимир Клименко считает, что в Москве погода зимой будет аномально теплой.