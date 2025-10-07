Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся туманы

Туман в Москве продолжит формироваться до конца будничных дней этой недели. Однако с пятницы он спадет из-за дождей. Об этом во вторник, 7 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

© Вечерняя Москва

— Формирование туманов в столичном регионе продолжится на этой неделе, но с пятницы их станет меньше из-за дождей, — передает слова синоптика РИА Новости.

Ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в свою очередь рассказала, что москвичей ожидает дождливый октябрь из-за атлантического циклона, преобладающего в европейской части России. Причем осадки ожидаются разной интенсивности, как в первой декаде месяца, так и во второй.

Несмотря на похолодание, которое настигло столичный регион, специалисты рекомендуют пока не менять летнюю резину на зимнюю, так как из-за высоких ночных температур ранняя замена резины не имеет смысла.

Также эксперты предупредили, что предстоящая зима может оказаться более морозной, чем в этом году, несмотря на то что столбики термометров будут достигать нормальных значений для этого периода года.