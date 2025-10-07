Москвичам предсказали аномальную зиму

Предстоящая зима в Москве может оказаться теплее нормы. Такую погоду предсказала метеоролог Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

Синоптик напомнила, что прошлой зимой средняя температура воздуха зимой превысила климатическую норму на три градуса. В этот раз такой сильной аномалии не ожидается. Однако в январе и феврале, по прогнозам Поздняковой, воздух в российской столице прогреется на 1-1,5 градуса сильнее, чем обычно.

«Единственное, что декабрь-месяц, по сравнению со всеми остальными зимними месяцами, по прогнозу Гидрометцентра, прогнозируется либо со слабой отрицательной аномалией, либо с температурой воздуха около нормы. Поэтому говорить о том, что зима будет суровой, это неправильно, потому что крупных отрицательных аномалий никакие модели долгосрочных прогнозов не дают», — добавила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима в России окажется в пределах климатической нормы.