Манул Тимофей из Московского зоопарка располнел до 5,8 килограмма

Символ Московского зоопарка манул Тимофей продолжается набирать вес к грядущему зимнему сезону — за последний месяц дикий кот набрал 800 грамм и сейчас весит 5,8 килограмма. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

© Вечерняя Москва

По словам представителей зоопарка, сейчас Тимофей питается дважды в день, а суточный объем порций составляет около 400- 450 граммов. Профильные специалисты внимательно следят за самочувствием манула, чтобы процесс зажировки был плавным. Следить за тем, как дикий кот набирает вес, можно понаблюдать онлайн с помощью трансляции на сайте мэра Москвы.

— Символ Московского зоопарка сейчас активно гуляет. Нередко он набирает в качестве наблюдательного пункта одну из полочек у стены вольера, или же прячется в дупло в крупном бревне, — передает официальный Telegram-канал зоосада.

Еще в июне манул Тимофей отметил свой день рождения — ему исполнилось пять лет. Он появился на свет в 2020 году в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. . Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем.