Ежегодный марафон «Московская кругосветка — 878» пройдет 25 октября

Марафон «Зеленое кольцо Москвы — 2025 «Московская кругосветка — 878» пройдет 25 октября. Подготовкой забега занимается общественная организация «Федерация северной ходьбы в городе Москве». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

© Вечерняя Москва

Марафон «Зеленое кольцо Москвы»» — это традиционное мероприятие, которое проходит ежегодно и собирает тысячи участников. Его цель состоит в содействии укреплению здоровья, развитии массового спорта и активного досуга жителей столицы, а также праздновании 878-й годовщины Москвы через уникальное спортивное событие.

Серия забегов также прошла 4 и 5 октября в рамках полумарафона «Моя столица», в котором участвовали более 15 тысяч спортсменов из 80 регионов России, а также свыше 15 тысяч болельщиков и зрителей. Точки старта и финиша были расположены на Университетской площади.

Кроме того, в сентябре на старт забега дистанции 42,2 километра Московского марафона вышли 20 тысяч спортсменов. В целом на Московский марафон в этом году зарегистрировались 50 тысяч участников из 65 стран, что является абсолютным рекордом.