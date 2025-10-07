Собянин: возле набережной реки Сетуни появился современный ландшафтный парк

Около набережной реки Сетунь открылся современный ландшафтный парк. Инвестор окончил работы по благоустройству участка делового квартала «Сколково Парк». Об этом во вторник, 7 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По словам главы города, возле водоема появилась удобная среда с продуманным озеленением и инфраструктурой для досуга. Профильные эксперты высадили на территории площадью девять гектаров свыше 45 тысяч кустарников и порядка 400 деревьев. Он обратил внимание на то, что растения специально подобраны так, чтобы их цветение выпадало на разные периоды.

— Центральной частью парка стало искусственное озеро, а дизайнерское освещение делает территорию еще красивее. Кроме того, проложили пешеходные маршруты общей протяженностью шесть километров, установили скамейки и летние веранды, сделали велопарковки, — написал Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Мэр сообщил, что специалисты завершили комплексную реконструкцию стадиона «Металлург» на Семеновской набережной. Заброшенную территорию спортивного объекта передали Бауманскому университету. Глава города также рассказал, что началась реконструкция Большой Юшуньской улицы. Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении.