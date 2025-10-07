Москвичей экстренно предупредили об одном явлении

Жителей Москвы и области предупредили о тумане. Видимость в столице местами ухудшится до 200-700 метров, предупредило Главное управление МЧС России по Москве в Telegram-канале.

Предупреждение для столицы действует в период с 19 часов вторника, 7 октября, до 10 часов среды, 8 октября.

Москвичам рекомендовали снизить скорость движения автомобиля при управлении им в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Аналогичное предупреждение действует для жителей Московской области.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал образование в столице тумана по ночам на протяжении всей недели. Заморозков в ближайшие дни не ожидается.