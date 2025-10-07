Вечером и ночью в столице ожидается туман

По прогнозам синоптиков, с 19:00 7 октября до 10:00 8 октября местами в столице ожидается туман. Видимость составит 200–700 метров.

Жителей и гостей города просят быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.

При управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях горожанам советуют избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112, либо по единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: +7 495 637⁠-31⁠-01.

