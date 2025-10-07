Метеоролог Позднякова рассказала, как изменится погода в Москве к выходным

Заметное похолодание придет в столичный регион в выходные дни, 11 и 12 октября. Об этом во вторник, 7 октября, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В течение недели крупных осадков не прогнозируется — дождь будет незначительным. Минимальная ночная температура в Москве до конца рабочей недели будет составлять плюс 8–10 градусов, а дневная будет варьироваться от плюс 12 до 14 градусов. К выходным погода испортится.

— Ночь на субботу (11 октября — прим. «ВМ») будет еще довольно теплая — те же 8–10 градусов. А вот днем ожидается больше дождя, температура воздуха составит плюс 10–11 градусов. В ночь на воскресенье столичный регион пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявится настоящим октябрьским дождем, — объяснила Позднякова.

Минимальная температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла. В воскресенье прогнозируют 6–8 градусов, сообщает RT.

Погода в Московском регионе останется осенней до середины октября — температура воздуха в ближайшие полторы недели будет на несколько градусов выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.