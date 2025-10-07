Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил сотрудников городских промышленных предприятий с Днем московской промышленности в своем канале в мессенджере MAX.

© Mos.ru

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем московской промышленности! Это важнейший сектор городской экономики, в котором трудятся больше 755 тысяч москвичей. Столичная промышленность на подъеме. Растет объем производства обрабатывающих отраслей», — написал Мэр Москвы.

Ежегодно в столице открывается около 150 новых высокотехнологичных компаний и возводятся предприятия, общая площадь которых составляет сотни тысяч квадратных метров.