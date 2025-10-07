Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max поздравил работников столичных предприятий с Днем московской промышленности.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем московской промышленности! Это важнейший сектор городской экономики, в котором трудятся больше 755 тыс. москвичей», – написал Собянин.

Он уточнил, что столичная промышленность находится на подъеме: растет объем производства обрабатывающих отраслей, ежегодно открывается около 150 новых высокотехнологичных компаний и возводится сотни тысяч квадратных метров востребованных производственных площадей. «Спасибо за высокий профессионализм. Своим трудом вы вносите большой вклад в процветание России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе!», – заключил мэр.