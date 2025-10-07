«Желтый» уровень опасности из-за тумана продлили в столичном регионе до 8 октября

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана продлили в столичном регионе до среды, 8 октября.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

— Туман. Период предупреждения с 21:00 7 октября до 9:00 8 октября. Ночью и утром 8 октября местами ожидается туман с ухудшением видимости 200–700 метров, — говорится в сообщении.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявили в столице с вечера 6 октября до утра 7 октября. Такое же предупреждение действовало в Московской области.

Портал «Метеоновости» сообщил об облачной погоде с осадками в столичном регионе 7 октября. В Москве воздух прогреется до плюс 11–13 градусов. Максимальная температура в Подмосковье составит плюс 9–13 градусов. Относительная влажность воздуха — около 81 процента.

Также в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России предупреждали о густом тумане с видимостью 100–500 метров в московском регионе до 10:00 7 октября. Представители ведомства призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию между машинами, а также избегать резких маневров.