Юные москвичи выбрали имя для маленькой альпаки с «Городской фермы» на ВДНХ

На платформе «Активный гражданин — детям» завершился опрос, участники которого выбрали имя для маленькой альпаки. Она родилась 3 августа на «Городской ферме» на ВДНХ.

© Mos.ru

Юные москвичи решили назвать альпаку Ночкой: сейчас ее шерстка имеет черный окрас, однако, когда детеныш подрастет, цвет может измениться. Это имя набрало 42 процента голосов.

В голосовании были представлены и другие варианты имени: Лада (его выбрали 24 процента детей) и Коричка (за него проголосовали 13 процентов участников). Имя Бардо понравилось 10 процентам ребят, Инти — восьми процентам, а Сумак — трем процентам.

Москвичи могут увидеть маленькую альпаку в вольере, расположенном на территории «Городской фермы». Обычно малышка выходит на прогулку по утрам вместе с мамой Досей, но может сделать это и днем. Сейчас Ночка активно набирает вес, который составляет уже более 10 килограммов. Полгода у нее будет особое меню — молоко матери, а позже специалисты добавят в рацион сено, овощи, траву и специальные мюсли.

Родина альпак — Южная Америка. Они живут на территории Перу, Эквадора, Чили и Боливии высоко в горах. Среди млекопитающих ближайший родственник альпаки — верблюд.

Опрос на платформе «Активный гражданин — детям» подготовлен совместно с «Городской фермой» на ВДНХ и столичным Комитетом по туризму. Участниками стали юные москвичи в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе «Московская электронная школа».

Семейный парк интерактивного фермерства и ремесел «Городская ферма» открылся на ВДНХ в 2015 году. Гости могут прогуляться по зоопарку и посетить мастер-классы в оборудованных помещениях и живописной оранжерее — занятия включены в стоимость входного билета.

«Активный гражданин — детям» — это онлайн-платформа, созданная специально для юных москвичей. Здесь ребята могут принимать важные для города решения в опросах. Кроме того, для них выходят викторины, игры, комиксы и видеоролики, которые знакомят с Москвой, рассказывают о ее истории, развитии и проектах для детей, а также о том, как жители помогают столице стать лучше.

Платформу развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно со столичным Департаментом информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.