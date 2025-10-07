В нацпарке «Лосиный остров» заметили двух краснокнижных лебедей

В национальном парке «Лосиный остров» заметили двух представителей вида лебедь-кликун. Этот вид лебедей занесен в Красную книгу Московской области.

© Мослента

Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

«Две молодые особи лебедя-кликуна (Cygnus cygnus) были зафиксированы на Верхнеяузском водно-болотном комплексе. Данное событие имеет особую важность! Предыдущая встреча с этими птицами была зафиксирована 20 октября 2020 года, когда на территории Мытищинских плавней сотрудники парка наблюдали одиночного представителя этого вида», — сказано в сообщении.

Представители парка рассказали, что этот вид лебедей занесен в Красную книгу Московской области под первой категорией как «гнездящийся вид, находящийся под угрозой исчезновения». Этот вид лебедей не гнездился в Московской области более ста лет, до 2006 года. В Центральной России такие лебеди встречаются в основном во время миграций.

Ранее сообщалось, что в Москве заметили гигантского кабанчика. На кадрах заметно, как кабан ищет пропитание среди кустов и деревьев. Уточняется, что видео было снято в районе Люблино рядом с ДК Астахова.