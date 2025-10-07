Сергунина отметила рост числа заявок на конкурс «Московская реставрация»

Москва приняла свыше 100 заявок на участие в 15-м конкурсе «Московская реставрация» более чем по 40 памятникам архитектуры. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

© Вечерняя Москва

В число заявочных объектов попали: Саввинское подворье, павильон № 6 «Химия» на ВДНХ, дом страхового общества «Россия», гроты в усадьбе Кузьминки и церковь Вознесения Господня в «Коломенском», которая включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— В сравнении с прошлым годом количество заявок выросло примерно на 10 процентов. Лауреатов определят эксперты и сами москвичи. Идея конкурса — отметить труд тех, кто вносит важный вклад в сохранение историко-культурной среды нашего города, — сказала Сергунина.

Результаты реставраций будет оценивать профессиональное жюри. В рамках конкурса восстановлению и приспособлению к современному использованию подлежат уникальные образцы гражданской и промышленной архитектуры, культового зодчества, монументального искусства и археологического достояния. Кроме того, конкурс предусматривает отдельную премию для молодых специалистов, а в проекте «Активный гражданин» выберут лучший отреставрированный объект.

Принять участие могли физические и юридические лица. Одно из главных условий конкурса — реставрация памятника архитектуры должна быть завершена в 2024 или 2025 году.

Сергунина отметила, что за предыдущие 14 сезонов в конкурсе принимали участие более тысячи человек, среди которых множество реставраторов и архитекторов, представителей проектных организаций и компаний.

В прошлых сезонах реставрации подвергались: клуб завода «Каучук», Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате, Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, ансамбль Миусского трамвайного депо и многие другие памятники архитектуры.

В конце сентября завершилась реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино. Специалисты восстановили свыше 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов, отреставрировали двери с позолоченной и посеребренной резьбой.