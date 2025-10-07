На 44 перекрестках столицы нанесли вафельную разметку в этом году

На 44 перекрестках столицы в этом году появилась вафельная разметка. Проекты по улучшению движения разработали кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В этом году дорожные кураторы ЦОДД перевыполнили план по проектам вафельной разметки: она появилась на 44 перекрестках с интенсивным движением вместо запланированных 32. Теперь в Москве около 442 “вафельниц”, которые обустраивают для того, чтобы водители соблюдали правила проезда и не блокировали движение на пересечениях. Благодаря этому транспорт в таких местах проезжает быстрее в среднем на 15–20 процентов. По поручению Сергея Собянина продолжаем повышать комфорт и безопасность движения в городе», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Москве продолжается реализация проектов дорожных кураторов ЦОДД, направленных на снижение заторов и повышение безопасности на дорогах. Учитывая интенсивные потоки автомобилей в городе, особое внимание уделяется улучшению движения на сложных перекрестках, где загруженность может быть высокой в часы пик.

Добавление вафельной разметки на сложных пересечениях — один из эффективных инструментов. Это желтая разметка из диагональных пересекающихся линий в центре перекрестка. Она визуально обозначает зону, на которую запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Водители, пытаясь успеть проехать на мигающий зеленый сигнал, часто блокируют движение на перекрестке и могут полностью перекрыть проезд для смежных направлений. Для того чтобы решить эту проблему, наносят вафельную разметку, которая предупреждает водителей о правилах проезда перекрестка.

На этих участках также работают камеры, которые фиксируют нарушения. Если водитель остановился на перекрестке с вафельной разметкой более чем на пять секунд, то может получить штраф в размере тысячи рублей.

Адреса перекрестков, на которых появилась вафельная разметка:

— улица Дубининская и Павелецкая площадь (ЦАО);

— улицы Пресненский Вал и Малая Грузинская (ЦАО);

— улица Долгоруковская и Оружейный переулок (ЦАО);

— улицы Беломорская и Левобережная (САО);

— Алтуфьевское шоссе и улица Хачатуряна (СВАО);

— улица Череповецкая, дом 24 (СВАО);

— улица Череповецкая, дом 17 (СВАО);

— Алтуфьевское шоссе и Бибиревская улица (СВАО);

— улицы Яблочкова и Фонвизина (СВАО) — два перекрестка;

— улица Лескова, дом 2 (СВАО);

— улица Лескова, дом 17а (СВАО);

— улица Лескова, дом 22 (СВАО);

— улица Лескова, дом 23 (СВАО);

— улица Лескова, дом 30 (СВАО);

— улицы Дмитриевского и Наташи Качуевской (ВАО);

— улицы Сокольнический Вал и 1-я Рыбинская (ВАО);

— Поперечный просек и улица Сокольнический Вал (ВАО);

— улица Гастелло и Электрозаводский мост (ВАО);

— Электрозаводский мост и улица Бакунинская (ВАО);

— Носовихинское шоссе и Юбилейный проспект (ВАО);

— Носовихинское шоссе и съезд с Московской кольцевой автодороги (МКАД) (ВАО);

— съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Щелковское шоссе (ВАО);

— Щелковское шоссе и Щелковский проезд (ВАО);

— Щелковское шоссе и 3-я Парковая улица (ВАО);

— Щелковское шоссе и съезд на МКАД (в область) (ВАО);

— съезд со Щелковского шоссе к улице 9-й Парковой (ВАО);

— улицы Маршала Полубоярова и Привольная (ЮВАО);

— улицы Маршала Полубоярова и Летчика Ларюшина (ЮВАО);

— улица Люблинская, дом 169 (ЮВАО);

— улица Привольная и дублер улицы Генерала Кузнецова (ЮВАО);

— проспект Андропова — напротив дома 42, корпуса 1 (ЮАО);

— улица Лобанова и 2-й Кожуховский проезд (ЮАО);

— Симферопольский и Чонгарский бульвары — два перекрестка (ЮЗАО);

— Симферопольский бульвар и улица Болотниковская (ЮЗАО);

— Боровское шоссе и улица Богданова (ЗАО);

— улица Лобачевского — улица Большая Очаковская (ЗАО);

— Боровское шоссе и улица Производственная (ЗАО);

— улица Муравская и Пятницкое шоссе (дублер) (СЗАО);

— Пятницкое шоссе и 1-й Митинский переулок (СЗАО);

— Георгиевский проспект, Кутузовское шоссе и улица Радио — два перекрестка (ЗелАО);

— Остафьевское шоссе и улица Степана Эрьзи (НАО).