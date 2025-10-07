Синоптик Позднякова: к выходным погода в Москве испортится

Заметное похолодание придёт в столичный регион в ближайшие выходные, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В течение рабочей недели значительных осадков не ожидается. Если дождь будет приниматься, то незначительный. До конца рабочей недели минимальная температура в Москве будет составлять +8…+10 °С, а дневная — +12…+14 °С», — поделилась она.

А вот к выходным погода испортится, продолжила специалист.

«Ночь на субботу будет ещё довольно тёплая — те же +8…+10 °С. А вот днём ожидается больше дождя, температура воздуха составит +10…+11 °С. В ночь на воскресенье столичный регион пересечёт уже холодный атмосферный фронт, который проявится настоящим октябрьским дождём», — заметила она.

А минимальная температура воздуха составит +2…+7 °С, добавила Позднякова.

«И днём в воскресенье, предварительно, будет +6…+8 °С», — подытожила она.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что туманы станут частым явлением в Москве на этой неделе.