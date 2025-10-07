Аудиосообщения в беспилотном трамвае Москвы озвучит нейроголос

Аудиосообщения в столичном беспилотном трамвае озвучены нейроголосом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Специалисты подготовили базу аудиосообщений навигационного и дополнительного информирования по маршруту следования.

«В исполнении профессионального диктора метро Алексея Россошанского для пассажиров звучат все необходимые объявления: приветствие со словами о том, что человек находится в уникальном для России трамвае, названия всех остановок маршрута, напоминание о необходимости быть вежливыми, а также правила пользования транспортом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для создания аудиодорожки достаточно подготовить текст и загрузить его в программу, где можно выбрать нужный тембр голоса, а также настроить громкость и скорость воспроизведения.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутовоа, беспилотный трамвай стал первым видом наземного транспорта столицы, где применили технологию синтеза речи. Кроме того, в прошлом году нейроголос внедрили в работу цифровой стойки «Живое общение» и ответы чат-бота Александры.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что постепенно в московском транспорте начнут внедрять сервисы, основанные на нейросети.