В Москве благоустроили территорию возле пересадочного узла "Отрадное"

Выполнены работы по благоустройству возле пересадочного узла «Отрадное» на северо-востоке Москвы. Главной задачей было обустроить удобные подходы, подъезды и пересадку между разными видами транспорта. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

В зону работ вошли улицы Хачатуряна, Декабристов, Отрадная, Санникова и Северный бульвар. На этой территории воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию.

"Тротуары стали шире и удобнее, общая площадь нового покрытия пешеходной зоны составила более 90 тыс. квадратных метров. На проезжей части и в дворовых проездах уложили свыше 150 тыс. "квадратов" асфальта, организовали удобные парковочные карманы и велопарковки, - рассказал Петр Бирюков. - Вместо старых опор освещения установили более 420 современных фонарей и 140 уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками".

Нерегулируемые переходы на улицах Хачатуряна, Санникова, Декабристов и Северном бульваре оборудовали контрастным освещением. Кроме того, появились дополнительные фонари на детских и спортивных площадках на улице Хачатуряна и Северном бульваре.

Для пассажиров городского транспорта установили 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами. На улице Хачатуряна рядом с ТЦ "Форт" обновили сквер с уютными зелеными зонами и лавочками. На улице Декабристов возле ТЦ "Байконур" создали зеленую зону отдыха с клумбами. На пересечении Северного бульвара и улицы Декабристов привели в порядок зону отдыха.

Вместо пустыря у многоуровневой перехватывающей парковки на Северном бульваре открыли общественное пространство с амфитеатром, освещением, уличной мебелью и качелями. На месте снесенных гаражей на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской обустроили детскую и спортивную площадки. Еще три детских площадки отремонтировали на Северном бульваре. На прилегающей к пересадочному узлу "Отрадное" территории разбили более 120 тыс. квадратных метров газона.