Столицу атаковали смертельно опасные летучие мыши

В Москве и Подмосковье наблюдается необычайная активность летучих мышей, которые в массовом порядке проникают в жилые помещения через открытые окна. Как сообщает издание «База», это связано с сезонной подготовкой животных к зимней спячке, которая продлится до марта.

В поисках теплых и защищенных мест для анабиоза рукокрылые залетают в квартиры, включая расположенные на высоте до 20 этажей, особенно в жилых комплексах вблизи лесных массивов.

Главная опасность для людей заключается в том, что летучие мыши являются переносчиками бешенства — смертельного заболевания. Специалисты настоятельно рекомендуют не прикасаться к зверькам голыми руками.

