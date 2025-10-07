Подозреваемый в убийстве возле станции «Волоколамская» МЦД-2 сдался полиции

Подозреваемый в убийстве мужчины возле станции «Волоколамская» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) самостоятельно явился в полицию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Как сообщалось ранее, возле входа в наземное метро МЦД «Волоколамская» между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине 1993 года рождения смертельное ранение. После совершения преступления гражданин 2003 года рождения пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в Туле», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время оперативные сотрудники ОМВД России по району Митино вместе с оперативниками УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве доставляют злоумышленника в столицу для передачи в следственные органы и привлечения к уголовной ответственности.