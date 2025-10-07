Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов

Специалисты советуют каждую осень водить своих питомцев к ветеринару, чтобы защитить собак и кошек от болезней и подготовить их к холодам. Найти ближайшую ветеринарную клинику и записаться на прием можно через сайт mos.ru.

Владельцы животных могут быстро найти ближайшую клинику и записаться на осмотр или процедуры, выбрав удобное время. Также доступна услуга вызова врача на дом. На mos.ru можно добавить данные о питомцах в личный кабинет для удобства записи. В экстренных случаях можно позвонить в круглосуточный контакт-центр по номеру +7 (495) 612-12-12, где помогут вызвать ветеринаров и подготовить питомца к процедурам.

Авторизованные пользователи mos.ru могут воспользоваться сервисом «Мой питомец», где собраны электронные услуги для владельцев животных, включая электронную амбулаторную карту. В нем можно отслеживать назначения ветеринара, календарь вакцинации, а также редактировать информацию о прививках.

В разделе «Жизненные ситуации» собраны инструкции для владельцев, включая советы по уходу за экзотическими животными и действия в случае потери питомца, передает официальный сайт мэра Москвы.

С наступлением осени у домашних животных активизируется процесс линьки. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что в этот период особое внимание необходимо уделить уходу за питомцем: регулярно вычесывать кошачью шерсть и купать собак, особенно тех, кто часто выходит на прогулку.