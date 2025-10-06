В Москве и Подмосковье начал образовываться туман

Туман, прогнозировавшийся синоптиками на предстоящий вечер и ночь, начал образовываться в Москве и Подмосковье. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в различных уголках столичного региона.

В частности, ухудшение видимости отмечается на юго-востоке города, а также в областных городах данного направления - Люберцах, Жуковском и Раменском. Характерные для тумана световые ореолы видны и вокруг уличных фонарей на востоке Москвы - в районах Новокосино и Перово, сквозь дымку виден с тротуара свет красных ограничителей высоты на крышах многоэтажных жилых домов столичной Некрасовки.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в период с 21:00 мск до 09:00 мск вторника, 7 октября, в Москве и области прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200-700 м. В связи с этим метеорологи объявили в регионе желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.