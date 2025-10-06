Сергей Собянин назначил Олега Соболева на должность префекта СВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым Олег Соболев назначен префектом Северо-Восточного административного округа столицы. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Назначить Соболева Олега Вячеславовича на должность префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы», – говорится в указе.

Другим документом Сергей Собянин освободил Сергея Мельникова от должности префекта Северо-Восточного административного округа Москвы «по собственной инициативе».