В метро Москвы пассажир упал с платформы

В Москве на станции «Автозаводская» зеленой ветки на рельсы упал пассажир. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале со ссылкой на источник.

По данным канала, пострадавшего быстро подняли на платформу и передали медикам.

Движение поездов на Замоскворецкой линии продолжилось в штатном режиме.

В начале октября на Кольцевой линии московского метрополитена частично приостановили движение поездов из-за человека на пути. Другие подробности инцидента неизвестны.

Другой случай произошел 18 сентября. На станции московского метро «Площадь Революции» один из пассажиров оступился и упал с платформы на рельсы. Очевидцем происшествия стал возвращавшийся с работы начальник отдела организации и совершенствования программ медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения министерства здравоохранения РФ Николай Сидоренко.

По информации журналистов, мужчина связался с дежурным станции и начал подавать сигналы машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановил состав. После того как поезд затормозил, чиновник вместе с другими пассажирами помог упавшему молодому человеку выбраться на платформу.