Собянин и Володин посетили центр "Профессии будущего" в Печатниках

Сергей Собянин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин совместно с другими руководителями фракций и главами комитетов посетили новый образовательный центр "Профессии будущего", расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в Печатниках.

Событие состоялось в рамках Дня среднего профессионального образования, который ежегодно отмечается в России 2 октября.

"В центре обучается около 700 человек. Причем мы рассматриваем этот центр не только для участников СПО (среднего профессионального образования. – Прим. ред.), но и для взрослых для быстрых программ", – сказал мэр.

Как обратил внимание градоначальник, сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты со средним профессиональным образованием, умеющие работать на станках, в пищевой и туристической отраслях, а также в ИТ. На таких специалистов приходится около 75% всех вакансий.

Такие люди обладают не просто необходимыми профессиональными навыками, но и знаниями, соответствующими требованиям рынка труда, подчеркнул глава города.

"В Москве почему мы вкладываемся в этот центр, мощный? Потому что концентрация предприятий очень высокая, гигантская концентрация. Поэтому для нас экономически выгодно создавать такие мощные центры", – добавил Собянин.

По его словам, 70% учебного процесса в центре посвящено практике. Причем речь идет именно о работе на заводах, станках и оборудовании, с которым взаимодействуют студенты и обучающиеся. Это позволяет получить им востребованную профессию.

В ходе осмотра нового учебного учреждения мэр также раскрыл планы по увеличению числа студентов, обучающихся по программам СПО. Он напомнил, что работа в данном направлении началась в 2020 году.

"Сегодня уже не 177 тысяч, а 315 тысяч обучающихся в колледжах. <...> Это и городские, и федеральные, и частные, которые тоже активно включены в эту работу. И ставим себе задачу, чтобы довести до 420–450 тысяч в ближайшие годы, то есть с 170 тысяч уйти до 420 тысяч минимум", – отметил глава города.

Этот амбициозный проект требует значительных инвестиций, тщательного планирования и разработки новой образовательной программы.

Кроме того, градоначальник рассказал депутатам о создании центра коллективного пользования промышленным оборудованием на территории ОЭЗ "Технополис Москва", а также объявил о запуске программы строительства семи крупных флагманских образовательных комплексов с общей площадью в 400 тысяч "квадратов".

В свою очередь, Володин отметил, что эксперимент по внедрению особого порядка итоговой аттестации для девятиклассников, в котором участвовала и Москва, оказался успешным. Он подчеркнул, что накопленный опыт требует детального изучения и распространения на другие регионы, поскольку существует запрос на участие в пилотной программе.

"Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, – так как до этого депутаты инициировали изменения, – внесет нам законодательные инициативы", – добавил парламентарий.

По его словам, сейчас существуют образовательные стандарты, которые демонстрирует Москва. Однако каждый регион должен учитывать свою специфику и предлагать подходы, опираясь на эти нормы.