Роспотребнадзор сообщил об активности клещей в Москве

Клещи в Москве на сегодняшний день сохраняют активность, несмотря на понижение температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор обращает внимание: несмотря на понижение температуры активность клещей сохраняется! Будьте осторожны на природе и в пригородных зонах отдыха", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует гулять в парках и лесопарковых зонах по специально выделенным пешеходным тропам, избегать высокой травы. Также ведомство советует надевать светлую закрытую одежду, заправлять брюки и использовать репелленты.

"После прогулки внимательно осмотрите себя, одежду и питомцев. Если найдете клеща, аккуратно удалите его и обработайте место укуса дезинфицирующим средством. Сохраните клеща в чистой емкости для лабораторного исследования", - отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе также напомнили россиянам о вакцинации против клещевого энцефалита.