В приложении "Метро Москвы" появилась функция пополнения "Тройки" через Mir Pay

Пользователи Android теперь могут пополнить карту "Тройка" и карту москвича через платежный сервис Mir Pay в приложении "Метро Москвы". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажирам необходимо добавить данные банковской карты в сервис, выбрать способ оплаты и подтвердить платеж.

"Мобильное приложение "Метро Москвы" – удобный и надежный цифровой помощник наших пассажиров. Его функциями ежемесячно пользуются более 3 миллионов человек", – передает слова вице-мэра пресс-служба Дептранса.

При этом для записи платежа можно воспользоваться турникетами метро и МЦК, а также валидаторами в автобусах и электробусах, автоматами и терминалами по продаже билетов. Пользователи Android также могут сделать это через смартфон с помощью NFC.

Ранее Ликсутов рассказал, что к нейросетям цифрового помощника Александры подключили 4 новые темы. Теперь бот может помочь с поиском рейсов автовокзалов, выполнить функции приложений "Метро Москвы", "Московский транспорт" и сайта метрополитена столицы, рассказать о правилах проезда по автодорогам, принять отзывы и пожелания от пассажиров.