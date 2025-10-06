В центре Москвы перекроют движение 11 октября

В центре Москвы 11 октября перекроют движение транспорта из-за съемок кино. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«11 октября в зависимости от времени участки Староконюшенного и Кривоарбатского переулков будут закрыты для движения (не более 10 минут). Это связано с проведением киносъёмок», — сообщает канал.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.