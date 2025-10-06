Москвичей предупредили о штрафах до 500 тысяч рублей за кормление голубей

Кормление голубей и других птиц в городской среде в ряде случаев может привести к административной ответственности, в том числе и к штрафам в размере до 500 тысяч рублей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Если при кормлении птиц происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства — например, скамеек, газонов или тротуаров — это образует состав административного правонарушения. В Москве за такое нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 8.19 КоАП Москвы», — сказал Зокиров.

На федеральном уровне запрета на кормление голубей, уток и других городских птиц нет, но с 1997 года действует типовой договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. Рекомендуется воздерживаться от кормления птиц остатками еды из окон, поскольку голуби могут стать источником загрязнения, а оставленный корм приманкой для крыс и других вредителей, пояснил специалист.

Ранее москвичам напомнили, что городские голуби не зря именуются «крылатыми крысами» — они переносят множество опасных болезней.