«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве с вечера 6 октября до утра 7 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

«Туман. Период предупреждения с 21:00 6 октября до 9:00 7 октября. Местами ожидается туман с ухудшением видимости 200–780 м», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области.

Ранее «Известия» писали, что, по данным синоптиков, температура воздуха в октябре в РФ ожидается выше стандартной нормы.