Лефортовский тоннель промыли в преддверии зимнего периода

В преддверии холодов специалисты комплекса городского хозяйства промыли Лефортовский тоннель. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят промывки инженерных сооружений в преддверии зимнего периода. Выполнили соответствующие мероприятия в Лефортовском тоннеле. Работы включали механическую и ручную очистку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали специальный щелочной раствор. Промывка тоннеля длиной 3,2 км заняла четыре дня, проводили ее в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения», – сообщил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в общей сложности осенью промоют около 2 тыс. инженерных объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.