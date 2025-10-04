Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку, большинство поддержали вариант «Гагаринский мост». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«В голосовании на проекте «Активный гражданин» приняли участие больше 142 тыс. человек. Большинство поддержали вариант «Гагаринский мост». Он протянулся на 231 м, связал ул. Мясищева с Проектируемым проездом №1166 и улучшил транспортную доступность районов Филевский Парк и Хорошево-Мневники», – написал мэр.

Он отметил, что новый объект расположился рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города, и продолжает космическую тему района – неподалеку уже есть мост Академика Королева Строительство началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го. Он стал частью современного транспортного каркаса Москвы.