В Москве промывают дороги с шампунем в рамках подготовки к зиме

Дороги и тротуары столицы промывают в субботу со специальным шампунем в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как пояснили в столичном КГХ, сначала проводится промывка с использованием шампуня, а потом - с водой. Работы начались в 12:00 мск, водителей просят не мешать работе и движению специалистов коммунальных служб.