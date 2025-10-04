Собянин рассказал о работе социальных координаторов в больницах

О работе социальных координаторов в московских больницах рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, за четыре года они успешно решили 400 тысяч вопросов пациентов, не связанных с лечением: оказывали моральную поддержку, помогали с документами, налаживали связь с близкими, организовывали выписку из учреждения.

Одним из самых востребованных стал сервис сопровождения людей старше 65-ти лет. Ежедневно услугой пользуются свыше семисот человек.

Отдельное направление - помощь участникам СВО. Москва первой в России создала службу социальных координаторов в больницах и делится успешными наработками с коллегами в регионах. Опыт уже перенимают Хабаровский край, Ставрополье, а также Липецкая и Тюменская области.