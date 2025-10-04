Синоптик рассказал о необычной погоде в Москве

Осадки в Москве ожидаются только ближе к вечеру воскресенья, а температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалист отметил, что погоду в столице будет определять западная периферия антициклона. При этом его влияние на погоду будет постепенно ослабевать.

«Вместе с падением атмосферного давления, ожидается преимущественно облачная погода, вероятность дождей по-прежнему невелика, а дневной температурный фон ожидается на 1-2° выше климатической нормы», — сказал Леус.

По его словам, температура воздуха составит +13…+15°, по области +11…+16°.

Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье ближе к вечеру начнутся дожди. Ночью будет +6…+8°, днём +12…+14°.