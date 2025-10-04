Собянин назвал имена победителей Московского чемпионата «Абилимпикс-2025»

Завершился финал Московского чемпионата «Абилимпикс — 2025». Об этом в субботу, 4 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Лучшими в московском этапе чемпионата по профессиональному мастерству признаны 151 участник, которые будут представлять столицу на Национальном конкурсе.

Среди победителей: Олег Коваленко, Святослав Бабин, Анастасия Подшивалова, Сергей Кротов, Олег Артемьев.

Чемпионат «Абилимпикс» уже более десяти лет позволяет специалистам с особенностями здоровья приобретать новые навыки, совершенствовать мастерство и находить работу в ведущих компаниях Москвы. В 2024 году более 650 участников трудоустроились во время соревнований или сразу после их завершения.

— Поздравляю ребят с таким результатом! Желаю профессионального роста и победы на всероссийских соревнованиях, которые стартуют 30 октября, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Столичные студенты колледжей и школьники продемонстрировали высокие результаты по итогам второго этапа финальных соревнований всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Калуге. Московская сборная завоевала шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали в состязаниях по промышленным компетенциям.