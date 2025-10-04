Новостройка по программе реновации появится в Марфине

Недалеко от участка, на котором построят дом, расположен Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук.

© Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации возведут на северо-востоке Москвы в районе Марфино. Выпущен градостроительный план земельного участка для строительства по адресу: улица Академика Комарова, земельный участок № 9а. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Новостройка предельной площадью восемь тысяч квадратных метров появится на участке почти в 0,3 гектара. В районе развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также есть крупный парковый комплекс. Недалеко от будущего дома расположен Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук — идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — добавила Юлиана Княжевская.

Территорию вокруг нового дома благоустроят: здесь появятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха с малыми архитектурными формами и озеленением.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

