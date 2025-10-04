Столичные цифровые проекты помогают поддерживать бездомных животных

Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. В эту дату принято проводить просветительские акции и мероприятия, чтобы привлечь внимание людей к вопросам защиты животных и оказания им помощи.

© Вечерняя Москва

В Москве каждый неравнодушный горожанин может внести свой вклад в доброе дело. Например, есть возможность направить пожертвование с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru или присоединиться к регулярным выездам в приюты, которые организует ресурсный центр «Мосволонтер».

Направляя пожертвования с помощью благотворительного сервиса на mos.ru, москвичи могут быть уверены, что они достигнут доброй цели. Каждый перевод поступает напрямую в адрес выбранной организации. Деньги используются для оплаты ветеринарных услуг и препаратов, покупки корма, строительства и утепления вольеров и скворечников, а также социальной адаптации животных, находящихся в приютах.

Благодаря пожертвованиям горожан ежедневно совершается множество добрых дел. Перевод даже небольших сумм — это важный вклад в общее дело поддержки тех, кто попал в трудную ситуацию. Например, 100 рублей позволят накормить нескольких кошек и котят в приюте, 200 рублей обеспечат белок и птиц в парках необходимым кормом в течение дня, а 300 рублей помогут оплатить суточную дозу лекарства больному животному, передает сайт мэра Москвы.

Ранее на Тверском бульваре проходил фестиваль «Моспитомец». В рамках мероприятия все гости могли посетить площадку со своими питомцами или забрать домой животное из городского приюта.