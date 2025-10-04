Мэр Москвы рассказал о работе социальных координаторов в столичных больницах

Уже четыре года в московских больницах работают социальные координаторы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

© Mos.ru

Оказавшись в больнице, многие люди находятся в состоянии стресса и не всегда способны самостоятельно справиться с появившимися проблемами, особенно в случае экстренной госпитализации. Как сообщить родным о случившемся, кто поможет с оформлением документов, как организовать выписку и возвращение домой? Раньше эти и многие другие вопросы приходилось решать врачам и медсестрам, что отвлекало их от основной работы.

«Чтобы помочь пациентам решать возникающие проблемы и одновременно разгрузить медицинский персонал, четыре года назад мы создали социальную службу в московских больницах. Без предварительных заявок и прочих формальностей социальные координаторы готовы оказать помощь любому пациенту больницы: поддержать морально, помочь с документами, наладить связь с близкими, организовать выписку и сопровождение домой», — написал Мэр Москвы.

Всесторонняя помощь

За четыре года работы координаторы успешно решили 400 тысяч немедицинских вопросов. За помощью в установлении связи с родственниками обратились более 50 тысяч человек. Значительное число пациентов — свыше четырех тысяч — нуждались в сопровождении при возвращении домой. Около двух тысяч москвичей обратились за помощью в оформлении услуг социального работника на дому после выписки из стационара.

Но самым востребованным и эффективным стал сервис сопровождения пациентов старше 65 лет, который успешно работает уже почти год. Ежедневно услугой пользуются более 700 человек. При выписке пожилых людей из больниц социальные координаторы проводят тщательную проверку: убеждаются, что пациент получил все свои вещи и документы, выясняют, требуется ли дополнительная помощь после возвращения домой.

В детских стационарах социальные координаторы помогают найти родственников, если ребенок попал в больницу один. Они сопровождают детей, которые остались без попечения родителей. При необходимости координаторы подключают к работе другие городские ведомства и организации. Поддержку получает каждый, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Отдельное направление в работе социальной службы в больницах — помощь участникам специальной военной операции. Специалисты решают различные немедицинские вопросы: содействуют в восстановлении документов, организуют встречи с родственниками, помогают вернуться домой или в воинскую часть.

Опыт Москвы

Москва первой в России создала службу социальных координаторов в больницах.

«Мы охотно делимся успешным опытом с нашими коллегами в других регионах страны. Проводим видеоконференции и рассказываем о службе, встречаем делегации из других городов и показываем, как работают социальные координаторы», — отметил Сергей Собянин.

Региональные специалисты внимательно изучают московскую модель, и в результате в различных субъектах Российской Федерации появляются собственные форматы подобной поддержки.

Так, в Хабаровском крае с недавних пор работают социальные кураторы для пациентов в сложных жизненных ситуациях, в Липецкой области — социальные помощники, а в Ставропольском крае организована служба специалистов по паллиативной помощи. В Тюменской области на основе столичного опыта разрабатывают собственный проект социальной поддержки в медицинских учреждениях.

Оповестили родных и поздравили дочку

Сергей Собянин привел примеры успешной работы московских социальных координаторов.

Так, Евгений Горячев работает в социальной службе в больницах с первых дней. Он хорошо знает, когда пациенту особенно нужна поддержка. Однажды в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского после дорожно-транспортного происшествия в реанимацию попала неизвестная девушка. Несколько дней она не приходила в сознание, никто из близких ее не навещал.

В интернете Евгений отыскал статью о происшествии и обратил внимание на комментарий, который указывал на то, что его автор мог знать пациентку. Так и оказалось. В итоге социальные координаторы смогли установить личность девушки и найти ее родителей в Воронеже, которые даже не подозревали, что их дочь-студентка оказалась в больнице. Они приехали в столицу и, когда девушке стало лучше, забрали ее восстанавливаться домой.

Анна Сергеева состоит в службе социальных координаторов, которые помогают бойцам специальной военной операции. Во время планового обхода она обратила внимание на чем-то расстроенного пациента. Анна выяснила, что у его маленькой дочери совсем скоро день рождения, а мужчина не может ее увидеть или сделать ей подарок.

Социальные координаторы помогли собрать целую коробку сладостей, которую отправили с курьером. Девочка получила подарок, а специалисты поучаствовали в организации видеозвонка для общения папы с дочкой.

Обеспечили реабилитацию и нашли временное жилье

В городскую клиническую больницу № 23 имени И.В. Давыдовского поступил молодой мужчина после инсульта. Пациент был без документов, и никто его не навещал. Мария Смирнова, старший социальный координатор, получив заявку от врача, начала срочный поиск информации о мужчине.

Выяснилось, что пациент живет один в Ульяновской области. Ситуация осложнялась тем, что из-за перенесенного инсульта мужчина испытывал серьезные трудности с речью и передвижением.

Московские специалисты связались с ульяновскими социальными службами, и они активно подключились к решению вопроса. Соцработники выехали на место регистрации пациента и обнаружили, что он проживает в доме с печным отоплением. После перенесенного инсульта пребывание в нем для больного было невозможным.

Работодатель помог организовать переезд мужчины из Москвы в родной город, где местные социальные работники доставили его в больницу, а после — в санаторий. Сегодня пациент получает необходимый уход, проходит реабилитацию и уже идет на поправку.

Социальный координатор Екатерина Орипова работает в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Специалист каждый день знакомится с новыми пациентами старше 65 лет, чтобы выяснить, нужна ли им поддержка. Во время очередного обхода она обратила внимание на женщину, которая поступила в больницу после пожара в своей квартире.

Пациентка пока не могла вставать, и после выписки ей требовался постоянный уход. В соседнем отделении лежал сын женщины. Он уже готовился к выписке, но не мог забрать маму домой, поскольку их жилье нужно было сначала восстановить.

Социальные координаторы помогли женщине разместиться во временном жилье, пока родственники не подготовили квартиру к ее возвращению домой.

Успокоили пациентку и решили проблемы

Найти близких и помочь вернуться домой — самые частые запросы, с которыми работают социальные координаторы. В приемном отделении городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова Татьяна Макаренко, старший социальный координатор, увидела растерянную пациентку. Она выяснила, что женщину без сознания доставила скорая помощь.

Врачи оказали пациентке необходимую медицинскую помощь и стабилизировали ее состояние. После этого женщине уже можно было покинуть больницу, но она так разволновалась, что не могла вспомнить ни своего имени, ни адреса.

Социальные координаторы успокоили ее, и постепенно она вспомнила имя мужа. Узнав, где находится супруга, он тут же выехал за ней в больницу.

Социальные координаторы помогают не только пациентам, но и их родственникам. Однажды в городскую клиническую больницу имени В.В. Вересаева скорая помощь привезла пациентку с сердечным приступом. Врачи настаивали на госпитализации и курсе лечения, но она говорила, что не может здесь задерживаться.

Ксения Ефимкина, старший социальный координатор больницы, поговорила с женщиной и узнала, что дома у нее осталась взрослая дочь, которая из-за проблем со здоровьем не может самостоятельно обслуживать себя. Специалисты связалась с сестрой пациентки и объяснили ситуацию. Родственница заверила, что позаботится о племяннице, пока пациентка будет проходить лечение.

Еще больше об особенностях работы социальных координаторов можно узнать на фотовыставке на Гоголевском бульваре, которая открылась 22 сентября.