Стоимость проезда по МСД в загруженные часы проиндексируют

С 13 октября 2025 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в загруженные часы проиндексируют до 10 рублей. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет об интервалах с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Стоимость проезда проиндексируют на три рубля — до 10 рублей за участок.

«Проезд останется бесплатным 70 процентов времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится», — подчеркнули в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры не поступало предложений по расширению сети платных дорог в Москве.