Москвичка стала лучшим воспитателем в России

Воспитатель из Москвы Елизавета Богатырева победила во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России». Его итоги подвели 3 октября, накануне Дня учителя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

— Благодарю всех за поддержку, которую я чувствовала каждую минуту, на каждом этапе участия в конкурсе. Главной целью участия я видела достойное прохождение всего конкурсного пути, и считаю, что я с этим справилась! — рассказала Елизавета Богатырева.

Елизавета Богатырева работает воспитателем в дошкольной группе школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина. Она дважды побеждала в московском конкурсе «Педагоги года Москвы» — в номинациях «Педагогический старт» и «Воспитатель года Москвы». В 2024 году педагог также выиграла международный конкурс имени Л.С. Выготского.

Елизавета Богатырева окончила столичный педагогический колледж № 10, затем бакалавриат в Московском городском педагогическом университете и сейчас учится там же в магистратуре по специальности «учитель начальных классов».

На всероссийском конкурсе Елизавета Богатырева представила авторскую разработку — «Альбом эмоций книжных героев». С его помощью дошкольники учатся определять эмоции и понимать мотивы поступков персонажей. Педагог провела занятие с незнакомыми детьми, где быстро нашла к ним подход.

Кроме того, абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2025» в номинации «Дефектолог года» стала Анна Александрова, учитель-дефектолог школы № 1542. Она представила разработанные ею алгоритмы и наглядные пособия по математике для школьников с особыми возможностями здоровья. Анна Владимировна продолжает семейную педагогическую династию, общий стаж которой составляет 142 года. Она видит свою миссию в том, чтобы раскрывать способности каждого ребенка.

Эти победы подтверждают высокий уровень столичной системы образования, которая создает условия для профессиональной реализации каждого педагога. Поддержка учителей, развитие инклюзивной среды, внедрение современных методик — стратегические инвестиции в будущее Москвы, в ее устойчивость и благополучие.

Участие столичных педагогов в конкурсах профессионального мастерства повышает их квалификацию и соответствует задачам проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».