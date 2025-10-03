В усадьбе Останкино спустя 12 лет реставрации открылся египетский павильон

В усадьбе Останкино завершилась масштабная реставрация спустя 12 лет, первым делом свои двери открыл египетский павильон. Восстановили более 700 квадратных метров подлинного художественного паркета, а еще двери с позолоченной резьбой и скульптуры сфинксов. Сам дворец - это жемчужина бывшего имения графа Шереметьева, который славился любовью к искусству и театру в частности.

Дворцовый комплекс, возведенный в 1795 году графом Шереметьевым, признан шедевром деревянного зодчества. А дерево, как известно, материал крайне чувствительный и к холоду, и ко времени, но реставраторам все же удалось уберечь культурное наследие над проектом. Как рассказывает главный архитектор, трудились несколько десятков профильных специалистов.

«Останкинский дворец был интересен степенью своей подлинности. Он как в конце 18 века был законсервирован, так и сохранился с тех пор», - рассказал главный архитектор проекта реставрации Останкинского Дворца Виктор Голуб.

Из «египетского» разве что пару сфинксов. Сам же павильон - это помпезный атриум, пронизанный воздухом и светом, здесь высший свет собирался на званые вечера. Каждое блюдце, сервиз, подсвечник в центре зала - настоящие подлинники, которые входили в личную коллекцию графа Шереметьева.

«Гости Шереметьева приходили в театр, смотрели представления, а потом были приемы. Из театра приходили в галерею, здесь были накрыты столы. Здесь точно был Павел I, также был король польский, а в 1856 году две недели жил император Александр II перед своей коронацией», - поделился директор государственного музея заповедника «Останкино-Кусково» Сергей Авдонин.

Залы и все элементы декора восстановлены по описям и архивным документам. Граф Николай Шереметьев, обучившись «науке и стилю» в Европе, все вдохновение привез обратно на родину. Останкино задумывал как профессиональный театр, а по итогу получился настоящий дворцовый комплекс со сценой-трансформером.

Один из архитекторов той эпохи был итальянец Франческо Кампорези. Он и привез идею «трансформации»: павильон легко превращался в столовую, концертный зал или передвижной театр. Сейчас он находится на реставрации и через несколько лет откроется для посещения.

Дворец словно помогал инженерам себя оживить. Пока мастера работали с полом, им раскрылся первоначальный цвет паркетов. Чтобы его сохранить реставраторы использовали метод «консервации», который обычно мастера используют в работе со старинными иконами.

Усадьба буквально сбросила с себя 200-летнюю пыль, заиграв яркими красками, вроде бы новые, а вроде все те же - из далекого прошлого. Следующим на подиум обещают вывести западный Итальянский павильон и главный корпус, но не раньше, чем через пару лет. А пока всем ценителям прекрасного следует отправиться в Египетский павильон за вдохновением.