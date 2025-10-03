Правительство Москвы и Сбер вручили технологические премии Startup Summit Awards

Правительство Москвы и Сбер подвели итоги первой технологической премии Startup Summit Awards. Церемония награждения состоялась 2 октября в ходе международной конференции Moscow Startup Summit в СберСити.

«Наша общая цель с правительством Москвы — вдохновить крупные компании и инвесторов поддерживать технологических предпринимателей. Чтобы они не только росли сами, но и раскрывали экономический потенциал регионов, создавали рабочие места, новые продукты и сервисы для людей. Отдельно хочу подчеркнуть номинацию "Лучшее решение с искусственным интеллектом". Победителя здесь помогал выбирать GigaChat. Это символично: технологии помогают нам развивать рынок и становятся его полноценными участниками», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Конкурс включал 17 номинаций, распределенных по 5 основным категориям. На участие в премии претендовали проекты из 79 регионов России. Наибольшее число заявок было подано в номинациях для стартапов: «Лучшее решение с AI» — 370, «Взрывной рост» — 302, «Молодой основатель» — 217. Каждый третий стартап-заявитель подал заявку именно в номинацию, связанную с искусственным интеллектом.

В категории «Стартапы» победителями стали несколько компаний. Звание «Молодой основатель» присудили основателю стартапа «ТюменьНефтеТехнологии», который разрабатывает инновационные химические реагенты для нефтяной и газовой промышленности.

Премию за «Лучшее решение с искусственным интеллектом» получила компания NVI Solutions за интеллектуальную систему промышленной безопасности.

В номинации «Лучшее решение с AI с применением GigaChat» победил проект targetai — персонализированный клиентский сервис с AI-агентами. Премию за «Лучшую инновацию для города» получил стартап ТИОН за разработку системы мониторинга качества воздуха. Платформу речевых диалоговых тренажеров DAILO признали победителем в номинации «Взрывной рост», а платформу SmartPlayer для управления мультимедийными устройствами — в номинации «Международная экспансия».

Среди инвесторов фонд «Восход» признали «Самым активным венчурным фондом», Мартина Кольхаузера — «Самым активным бизнес-ангелом», а Клуб инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока — «Самым активным клубом бизнес-ангелов». «Лучшей стартап-студией» стала студия Грозненского государственного нефтяного технического университета.

В категории «Корпорации» лучшей корпоративной практикой по работе со стартапами стала акселерационная программа «Газпром нефти» INDUSTRIX. «Лучшим пилотом со стартапом» назвали сотрудничество «ВкусВилл» и стартапа AgroQualifier, а «Лучшей новаторской инициативой по работе со стартапами» — сервис MOEX START.

Среди регионов и вузов победителями стали Бизнес-инкубатор Академпарка из Новосибирска в номинации «Лучшая региональная практика» и Офис студенческого предпринимательства МФТИ в номинации «Лучшая университетская практика по развитию предпринимательства».

«Мы наблюдаем, как передовые технологии и нестандартные решения преобразуются в коммерчески выгодные предприятия и университетские стартап-студии становятся важным игроком на этом рынке — они оказывают поддержку начинающим предпринимателям, помогают выстраивать диалог с промышленными партнерами и заказчиками. До конца этого года в России будет создано уже 27 университетских стартап-студий, а к 2030 году — сформирована сеть из 50 студий», — рассказала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

В категории «Популяризаторы» в номинации «Технологии и инновации в медиа» отметили сообщество «Стартапы и Бизнес», а «Лучшим техно-журналистом» назвали редактора отдела «Наука и технологии» газеты «Известия» Марию Недюк. Все победители в категории «Стартапы» получили специальный приз от Московского венчурного фонда в виде грантов на развитие деятельности в размере одного миллиона рублей, а также гранты до трех миллионов рублей на использование облачных мощностей от Cloud.ru.