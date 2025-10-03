Более пяти тысяч участников объединил Moscow Startup Summit

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit впервые прошла в столице 1 и 2 октября. Организаторами выступили Правительство Москвы и Сбер. Главным событием первого дня стала пленарная сессия с участием Сергея Собянина и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

© Mos.ru

В рамках саммита провели десятки дискуссий и презентаций, выставку современных решений, а также наградили лауреатов премии Startup Summit Awards. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Конференция объединила больше пяти тысяч инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России и еще 40 стран. В их числе — Белоруссия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, в деловой программе приняли участие свыше 150 экспертов. В ходе сессий и дискуссий они обсудили будущее умных городов, развитие технологий и их применение в разных сферах, в том числе в креативных индустриях, а также перспективные направления международного сотрудничества.

Около 100 современных решений было представлено на выставке стартапов, включая 50 разработок резидентов Московского инновационного кластера. Среди них — профориентационный сервис, оценивающий предрасположенность к профессиональным сферам по анализу нейроактивности, система мониторинга продуктивности сотрудников и несколько роботов разного назначения.

«Moscow Startup Summit — крупная международная площадка стран БРИКС и ШОС по теме технологического предпринимательства. Саммит объединил стартапы, инвесторов, корпорации и других игроков рынка инноваций. За два дня мы увидели, как формируется глобальный интерес к российскому рынку технологий. Также в рамках саммита мы провели демодень международного акселератора Sber500. По итогам саммита фонды и стартапы анонсировали инвестиционные предложения на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Премия в области инноваций

Ключевым событием второго дня саммита стала церемония награждения лауреатов премии за вклад в развитие инноваций Startup Summit Awards. Всего поступило более 1,7 тысячи заявок из 79 регионов России.

Жюри определило победителей в 17 номинациях. Семь наград получили столичные организации: четыре присудили стартапам, еще по одной — в категориях «Инвесторы», «Корпорации», «Регионы и вузы». В последней премию дали офису студенческого предпринимательства Московского физико-технического института.

Более 160 проектов собрала московская номинация «Лучшие инновации для города». Изобретатели презентовали умные зарядные станции, цифровую платформу для организации виртуальных витрин и выставок музеев и компаний креативных индустрий, систему мониторинга строительных работ и многое другое.

Соглашения о сотрудничестве

В рамках конференции Москва и Сбер заключили три соглашения о сотрудничестве. Одно из них предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на развитие технологического предпринимательства, создание электронных сервисов, содействие разработке, апробации и внедрению современных решений.

Другое соглашение ориентировано на поддержку молодежи и предполагает, в частности, проведение образовательных мероприятий и организацию стажировок перспективных начинающих специалистов.

В рамках третьего соглашения на территории «СберСити» будет создана крупнейшая площадка для пилотирования инноваций. Сегодня в столице насчитывается уже более 290 пространств для испытаний, за время работы профильной программы инициировано свыше 700 тестирований разных технологических продуктов в реальных условиях.