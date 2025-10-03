Собянин: в Москве открыты новые образовательные курсы для ветеранов СВО

В Москве открыли новые короткие образовательные курсы для ветеранов специальной военной операции (СВО).

Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

«Это 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью от восьми до 20 часов. При этом возраст и уровень образования не важны. Специалисты разрабатывали их с учетом запросов и интересов москвичей — ветеранов СВО», — рассказал Мэр Москвы.

Например, можно освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку на станках с программным управлением, 3D-печать, а также познакомиться с основами предпринимательства в рамках курса «СВОе дело. Начни сейчас».

Кроме того, есть образовательная программа «Домашний мастер», которая предусматривает обучение сантехническим, слесарным, отделочным и столярным работам, ремонту холодильников.

Подобрать подходящий курс и записаться можно в отделе трудоустройства службы занятости Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. После прохождения программ все участники получают сертификаты.

«Уверен, новые навыки помогут ветеранам СВО начать работать на себя или выйти на открытый рынок труда», — отметил Сергей Собянин.

Город оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей комплексную поддержку по различным направлениям. Профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве являются одними из приоритетных.