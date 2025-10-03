Собянин: Новые образовательные курсы для ветеранов СВО запущены в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max объявил о запуске новых коротких образовательных курсов для ветеранов специальной военной операции (СВО).

«В Москве запустили новые короткие образовательные курсы для ветеранов специальной военной операции. Это 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью от 8 до 20 часов. При этом возраст и уровень образования не важны», – говорится в сообщении. Мэр отметил, что специалисты разрабатывали их с учетом запросов и интересов москвичей – ветеранов СВО. Так, можно освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку на станках с программным управлением, 3D-печать, познакомиться с основами предпринимательства по программе «СВОе дело. Начни сейчас». Также есть категория «Домашний мастер», в которую входит обучение сантехническим, слесарным, отделочным и столярным работам, ремонту холодильников. «Подобрать подходящий курс и записаться можно в отделе трудоустройства службы занятости Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. После прохождения программ все участники получают сертификаты. Уверен, новые навыки помогут ветеранам СВО начать работать на себя или выйти на открытый рынок труда», – рассказал Собянин. Он добавил, что город оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей комплексную поддержку по различным направлениям. «Одно из приоритетных – профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве», – подчеркнул мэр.